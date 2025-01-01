Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Fluchtpunkt Hawaii

"CBS Serien"Staffel 20Folge 1
Fluchtpunkt Hawaii

Fluchtpunkt HawaiiJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 1: Fluchtpunkt Hawaii

40 Min.Ab 12

Der FBI Deputy Director Sweeney setzt weiterhin alles daran, Parker hinter Gitter zu bringen. Dieser wird beschuldigt, seinen einstigen Partner beim FBI, Frank Ressler, getötet zu haben, der im Entführungsfall von Parkers Ex-Frau Vivian involviert zu sein schien. Seit dieser Rufschädigung befindet sich Parker gemeinsam mit Vivian auf der Flucht, während der Rest des Teams versucht, seinen Namen reinzuwaschen.

Weitere Folgen in Staffel 20

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen