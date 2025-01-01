Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Das Berliner Geheimnis

"CBS Serien"Staffel 20Folge 5
Das Berliner Geheimnis

Das Berliner GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 5: Das Berliner Geheimnis

42 Min.Ab 16

Ein nächtlicher Einbruch in das Haus von Direktor Vance hält das NCIS-Team auf Trab. Bis der Fall geklärt ist, muss Vance stets von Personenschützern begleitet werden. Zunächst reagiert er widerwillig, doch als auch seine gute Freundin Lena Paulsen während einer Konferenz angegriffen wird, muss er einsehen, in welcher Gefahr er sich befindet.

Weitere Folgen in Staffel 20

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen