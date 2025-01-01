Navy CIS
Folge 5: Das Berliner Geheimnis
42 Min.Ab 16
Ein nächtlicher Einbruch in das Haus von Direktor Vance hält das NCIS-Team auf Trab. Bis der Fall geklärt ist, muss Vance stets von Personenschützern begleitet werden. Zunächst reagiert er widerwillig, doch als auch seine gute Freundin Lena Paulsen während einer Konferenz angegriffen wird, muss er einsehen, in welcher Gefahr er sich befindet.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren