Navy CIS
Folge 7: Felix, der Glücklose
40 Min.Ab 12
Aus Angst, dass seine Frau nach drei gescheiterten Mordversuchen beim vierten Mal erfolgreich ist, wendet sich Felix Lassiter an den NCIS. Nachdem das Team den Mann zu Beginn noch belächelt, muss Kasie feststellen, dass an den Vorwürfen etwas dran sein könnte. Erst nach Lassiters Vergiftung mit einer seltenen Substanz beginnen die Ermittler den Fall ernst zu nehmen und sind gezwungen, gegen die Vorsitzende ihres Chefs zu ermitteln.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 23 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren