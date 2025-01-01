Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zehn Millionen Gründe

Zehn Millionen Gründe

Folge 18: Zehn Millionen Gründe

42 Min. Ab 12

Lieutenant Rachel Donahue sticht mit einer Schere auf ihren Mann Logan ein und flüchtet daraufhin vom Tatort. Das Opfer überlebt den Vorfall, muss allerdings notoperiert werden. Als das NCIS-Team die Wohnung durchsucht, kehrt Rachel wieder nach Hause zurück, kann sich jedoch an nichts mehr erinnern. Die Ermittler sind skeptisch und vernehmen die Täterin. Doch dann macht Jimmy eine Entdeckung, die den ganzen Fall in eine rätselhafte Richtung lenkt.

