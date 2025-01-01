Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 20Folge 14
42 Min.Ab 12

Das NCIS untersucht einen Mord an einem Navy Ensign. Die Ermittler finden bei der Leiche Opioid-Pillen, die mit dem Buchstaben W versehen sind. Als Parker die Drogen sieht, muss er an einen Fall denken, der sich einige Jahre zuvor ereignet hat: Auf der Jagd nach einem Dealer wurde sein Partner schwer verletzt. Nun findet Parker heraus, dass der Drogenboss wieder frei ist und die Pillen von ihm stammen. Mit allen Mitteln versucht das Team, den Bösewicht zu schnappen.

