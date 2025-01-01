Navy CIS
Folge 4: Was auch immer wir sind
41 Min.Ab 12
Das NCIS-Team wird zu einer Leiche auf einem Campingplatz gerufen. Was anfangs wie eine Bärenattacke wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als grausamer Mord. Als immer mehr Opfer in ähnlicher Weise getötet werden, geraten die Ermittler zunehmend unter Druck. Zur Lösung dieses mysteriösen Falls erhalten sie unerwartete Unterstützung, mit der sich Agent Knight erst arrangieren muss ...
Weitere Folgen in Staffel 20
Alle Staffeln im Überblick
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
