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Never Meet Your Idols

Bertram Kasper, Älterwerden, Endlichkeit & die Lust am Leben

Talk? Now!Staffel 1Folge 12vom 18.02.2026
Bertram Kasper, Älterwerden, Endlichkeit & die Lust am Leben

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Folge 12: Bertram Kasper, Älterwerden, Endlichkeit & die Lust am Leben

75 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

In dieser Folge ist Bertram Kasper zu Gast – Autor, Coach und Podcaster. Er hat 37 Jahre als Sozialarbeiter gearbeitet und beschäftigt sich heute mit dem, wovor die meisten lieber wegschauen: dem Älterwerden und dem Sterben. Genau darüber hat er sein Buch „Die größte Reise deines Lebens" geschrieben – nicht um Angst zu machen, sondern um sie zu nehmen. Denn sein Punkt ist: Erst wenn wir der eigenen Endlichkeit ins Gesicht schauen, leben wir wirklich. Wir sprechen über seine zwei größten Ängste, warum er die Jagd nach Unsterblichkeit für Blödsinn hält – und wie man bis zum Schluss neugierig bleibt.

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