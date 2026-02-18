Marios Gavrilis: Batman, Indiana Jones & Der Weg nach HollywoodJetzt kostenlos streamen
Never Meet Your Idols
Folge 14: Marios Gavrilis: Batman, Indiana Jones & Der Weg nach Hollywood
n dieser Folge von „Never Meet Your Idols“ begrüßt Host Mischa Lorenz einen der wandlungsfähigsten Schauspieler und Synchronsprecher unserer Zeit: Marios Gavrilis. Von der großen Bühne des Deutschen Schauspielhauses bis hin zu Hollywood-Produktionen in Los Angeles – Marios gewährt uns exklusive Einblicke in seine beeindruckende Karriere. Wir sprechen über seine Rolle als zentraler Antagonist Emmerich Voss im Blockbuster-Game "Indiana Jones and the Great Circle" und erfahren, wie er als Motion-Capture-Darsteller an der Seite von Troy Baker das Publikum begeistert hat. Das erwartet dich in diesem Gespräch: Voice-Over Legende: Wie Marios Rollen wie Batman (Gotham Knights), Alexios (Assassin’s Creed Odyssey) oder Denver (Haus des Geldes) seine Stimme verleiht. Vom Theater nach L.A.: Sein Werdegang zwischen Berlin und Hollywood und die Arbeit an internationalen TV-Produktionen wie "Familie Braun". Behind the Scenes: Spannende Einblicke in seine Arbeit für Videospiele wie Death Stranding, Starfield und Marvel’s Spider-Man 2. Preise & Leidenschaft: Warum Marios mehrfacher SOVAS Voice Arts Award Gewinner ist und was ihn bei seiner Arbeit als Sprecher für Marken wie BMW oder Google antreibt. Ob Videospiel-Fan, Cineast oder angehender Sprecher – dieses Gespräch bietet tiefgründige Einblicke in das Leben eines Profis, der in den größten Games und Filmen unserer Zeit zu Hause ist.
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