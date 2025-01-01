Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 1: Flaschenkind
23 Min.
Conny Niedrig ist in einer Entzugsklinik für Alkoholiker - die Kommissarin ermittelt undercover, nachdem in der Klinik zwei Patientinnen vergiftet wurden. Ein schwieriger Job, ganz besonders, als sie selbst ins Visier des Mörders gerät.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1