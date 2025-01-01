Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 14: Verzweifelter Hilferuf
22 Min.
Tine Berger bekommt einen verzweifelten Anruf von ihrem 16-jährigen Sohn Manuel, der ihr sagt, dass er gleich sterben wird. Handelt es sich um einen makabren Scherz oder schwebt Manuel wirklich in Lebensgefahr? Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1