Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verzweifelter Hilferuf

SAT.1Staffel 13Folge 14
Verzweifelter Hilferuf

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 14: Verzweifelter Hilferuf

22 Min.

Tine Berger bekommt einen verzweifelten Anruf von ihrem 16-jährigen Sohn Manuel, der ihr sagt, dass er gleich sterben wird. Handelt es sich um einen makabren Scherz oder schwebt Manuel wirklich in Lebensgefahr? Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

SAT.1
