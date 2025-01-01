Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Aufgeschwemmt

SAT.1Staffel 13Folge 9
Aufgeschwemmt

AufgeschwemmtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 9: Aufgeschwemmt

22 Min.

Der Geschmack des Todes - Die Familie Vandersander entdeckt in ihrem Trinkwasserbrunnen die Leiche der 18-jährigen Anita Kaminski. Die polnische Erntehelferin wurde bereits seit zwei Wochen vermisst. Wurde der hübschen Anita eine verbotene Liebe zum Verhängnis?

