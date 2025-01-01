Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 15: Bittere Pille
23 Min.Ab 12
Leichengeruch im Treppenhaus - Kai Beckers liegt fünf Tage tot in seiner Wohnung. Die Todesursache gibt Rätsel auf. Hatte der Krankenpfleger sich etwa mit den Halbgöttern in Weiß angelegt? Stück für Stück setzen die Kommissare das Puzzle zusammen. Beckers dunkle Vergangenheit könnte ihn eingeholt haben ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1