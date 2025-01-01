Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ein Liebhaber zu viel

SAT.1Staffel 13Folge 20
Ein Liebhaber zu viel

Ein Liebhaber zu vielJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 20: Ein Liebhaber zu viel

23 Min.Ab 12

Tödliche Liebschaft - Die Schülerin Leandra Krohm lässt in Sachen Jungs nichts anbrennen. Als das Mädchen tot aufgefunden wird, zweifelt niemand an einer Tat aus Leidenschaft. Die Kommissare ermitteln und stoßen auf ein Netz aus Lügen, Lust und verbotener Liebe.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen