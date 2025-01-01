Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 13: Duisburg liebt dich
23 Min.Ab 12
Katrin Bott wird von ihrem Mann tot in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden. Schnell wird klar, dass sich die Kosmetikerin über ein Seitensprungportal mit fremden Männern getroffen hat. Wurde sie Opfer ihrer Sexsucht? Oder machte die Eifersucht ihren Mann zum Mörder?+
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1