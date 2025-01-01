Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 34: Tief gesunken
23 Min.Ab 12
Stille Wasser sind tief - Kneipenwirt Bernd Krupp wird tot aus einem See geborgen. Wurde ihm sein dubioses Leben zwischen Thekenbekanntschaften und Tricksereien zum Verhängnis? Die Kommissare haben mehr als ein Rätsel zu lösen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
