SAT.1Staffel 13Folge 39
23 Min.Ab 12

Fremde Welten - Lucy Keim, die Frau eines Alien-Forschers, wird tot in einem Waldstück aufgefunden. Wurde sie ermordet? Oder hat sie ihrem Leben womöglich sogar selbst ein Ende gesetzt? Die Kommissare ermitteln und begeben sich auf unerforschtes Terrain.

