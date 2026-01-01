Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Abgebloggt

SAT.1Staffel 13Folge 49
Abgebloggt

AbgebloggtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 49: Abgebloggt

23 Min.Ab 12

Eine 17-jährige in den Händen eines skrupellosen Entführers? Im Internet kursieren Videos von der verschwundenen Verena Noll, auf denen sie verzweifelt um Hilfe fleht. Was bezweckt der Entführer mit dieser ungewöhnlichen Maßnahme? Die Kommissare setzen alle Hebel in Bewegung, um das Mädchen schnellstmöglich zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen