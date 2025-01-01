Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 50: Ausgenutzt
23 Min.Ab 12
Als die Drogenfahndung zwei Kuriere hochnimmt, finden sie im Wagen nicht nur fünf Kilo Koks, sondern auch die Leiche einer jungen Frau. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um an die Hintermänner und die mutmaßlichen Täter zu kommen ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1