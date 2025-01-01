Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 51: Der letzte Samurai
23 Min.Ab 12
Ein Obdachloser stirbt auf einer Parkbank - er wurde erstochen. Vom Täter weit und breit keine Spur. Als sich die Ermittlungen im Obdachlosenmilieu als schwierig gestalten, muss Kommissar Christian König ungewöhnliche Maßnahmen ergreifen.
