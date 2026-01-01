Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 13Folge 52
Folge 52: Gib Gas

23 Min.Ab 12

Auf Achse - Trucker Manfred Fink wird tot in seinem LKW aufgefunden. Alles deutet auf einen Raubüberfall hin. Doch warum ist Manfred von seiner vorgegebenen Route abgewichen? Und welche Rolle spielt die Unbekannte, mit der sich der Fernfahrer kurz vor seinem Tod getroffen hat?

SAT.1
