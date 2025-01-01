Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 53
Folge 53: Bis zur letzten Konsequenz

23 Min.Ab 12

Tod nach Ladenschluss - der Überfall auf einen Duisburger Supermarkt geht gründlich schief: Der Räuber muss den Filialleiter Volker Veidt erschießen, denn er hat den Täter erkannt. Die Kommissare ermitteln zwischen Wursttheke und Müllcontainer. Wer hat Veidt getötet?

