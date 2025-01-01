Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 54: Der Bock und die Puppe
23 Min.Ab 12
Tod am Beckenrand - Ein Mann wird in einem stillgelegten Schwimmbad gefunden. Neben ihm liegt eine Sexpuppe. Es ist ein Lehrer, der bei den Frauen bekannt und bei den Schülern äußerst unbeliebt war. Ein Unfall oder ein Verbrechen? Die Kommissare beginnen, zu ermitteln ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1