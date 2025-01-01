Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 58: Entsorgt
23 Min.Ab 12
Weggeworfen - Zwischen Gartenabfällen wird eine Frauenleiche geborgen. Conny und Bernie machen sich auf die Suche nach der Identität der Toten. Wer hat die Frau im Biomüll entsorgt? Ein schmutziger Fall für die Ermittler ...
