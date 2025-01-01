Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 63: Der schwimmende Bademeister
23 Min.Ab 12
Abgesoffen - Der beliebte Bademeister Paul Rinziger wird tot im Freibad aufgefunden. Wurde ihm eine seiner vielen Affären zum Verhängnis? Oder hat sich eventuell einer der Jugendlichen gerächt, denen er Hausverbot erteilte?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
