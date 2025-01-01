Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 69: Das Ende
23 Min.Ab 12
Ende gut, alles gut? - Kurz vor seiner Hochzeit mit Kollegin Nina weiß Kommissar Thomas Bossmann nicht, in welcher Gefahr er schwebt, als er bei einer Razzia den brandgefährlichen Verbrecher Nico Petrovic festnimmt. Denn dieser schwört Rache ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1