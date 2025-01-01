Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 74
23 Min.Ab 12

Stille Nacht, tödliche Nacht - Schock für David Frisch: Nur kurz hat er seine Freundin im Schlafzimmer alleingelassen, doch als er zurückkommt, ist sie tot. Wer hat die Frau getötet? Und wie kam der Täter ins Haus? Die Kommissare tappen im Dunkeln ...

