Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 77: Homerun
23 Min.Ab 12
An allen Fronten - Manfred Hölderstätt wird mit schwersten Verletzungen am Fuße des Treppenhauses eines seiner Mietshäuser aufgefunden. Den Kommissaren stellt sich nun die Frage: Wer hat ihn heruntergestoßen? Gründe hatten im Haus nämlich alle ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1