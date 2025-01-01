Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Pack die Kanone aus

SAT.1Staffel 13Folge 78
Pack die Kanone aus

Folge 78: Pack die Kanone aus

23 Min.Ab 12

Schön, erfolgreich - tot! Die 49-jährige Geschäftsfrau Juliane Sesser wird erschossen in der Ferienhütte ihres Angestellten Jens Trumm gefunden. Wurde die Frau Opfer eines Eifersuchtsdramas, oder war sie nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Und wo ist die Person, mit der Juliane die Nacht in dem abgelegenen Haus verbracht hat?

