Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 3Folge 101
23 Min.Ab 12

Sie wollte nur kurz am Kiosk Zigaretten holen, aber als Tamara Günter die Wohnungstür ihrer Freundin Nina Böhm öffnet, liegt die tot am Boden. Die Ermittlungen führen in die Vergangenheit des Opfers und lüften ein schreckliches Geheimnis...

