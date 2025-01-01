Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 2: Mörderisch
23 Min.Ab 12
Hölle auf Erden - völlig verstört wird die 21-jährige Eva Schmittke gefunden: Allem Anschein nach wurde sie mehrere Wochen unter menschenunwürdigen Bedingungen eingesperrt. Wer brachte es übers Herz, die Frau so zu quälen?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
