Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 13: Blutige Fäuste
23 Min.Ab 12
Brutal werden dem 25-jährigen Boxer Dennis Dahm von Unbekannten die Handgelenke zertrümmert. Am Tatort bleiben zwei Baseballschläger zurück. Wer hat ein Interesse daran, dass der aufstrebende Nachwuchssportler nie wieder in den Ring steigt?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1