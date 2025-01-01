Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tödlicher Wochenendtrip

SAT.1Staffel 3Folge 9
Tödlicher Wochenendtrip

Tödlicher WochenendtripJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 9: Tödlicher Wochenendtrip

23 Min.Ab 12

Ein spaßiger Wochenendtrip endet für die 21-jährige Lilli Welther tödlich. Erstochen und halbnackt wird sie in ihrem Hotelzimmer aufgefunden. Zusammen mit den Kommissaren gehen die geschockten Freundinnen auf Tätersuche ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen