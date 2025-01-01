Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 9: Tödlicher Wochenendtrip
23 Min.Ab 12
Ein spaßiger Wochenendtrip endet für die 21-jährige Lilli Welther tödlich. Erstochen und halbnackt wird sie in ihrem Hotelzimmer aufgefunden. Zusammen mit den Kommissaren gehen die geschockten Freundinnen auf Tätersuche ...
