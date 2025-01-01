Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 15: Ohne jede Spur
23 Min.Ab 12
Massaker im Schlafgemach? Eine Blutlache auf dem Bett von Alexandra Maierhof deutet auf ein grausames Verbrechen hin - von einer Leiche fehlt jede Spur. Die Kommissare ermitteln in der zerstrittenen Familie und entdecken ein Verwirrspiel aus kaltem Hass und feuriger Liebe ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1