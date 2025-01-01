Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 18: Der letzte Höhepunkt
23 Min.Ab 12
Teuflische Nachbarn: Erschlagen liegt der Hauseigentümer Theo Wiegand im Keller seines Mietshauses. Potentielle Täter gibt es viele, denn das Opfer entpuppt sich schnell als knallharter Vermieter und gnadenloser Schürzenjäger ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1