Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 3: Tod eines Callboys
23 Min.Ab 12
Ans Bett gefesselt und mit einer Plastiktüte erstickt - so grausam endet die Karriere des attraktiven Callboys Mark Steffen. Wer wollte, dass der Schönling nicht mehr seinen Mann steht? Die Kommissare ermitteln zwischen reichen Frauen, gekaufter Liebe und falschen Gefühlen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1