Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 107: Schleichender Tod
23 Min.Ab 12
Die Kommissare stehen vor einem Rätsel: Aus heiterem Himmel bricht die 34-jährige Boutiquenbesitzerin Martina Weber tot in ihrem Laden zusammen. War es Mord oder weshalb sonst stirbt eine gesunde, junge Frau?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1