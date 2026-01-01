Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 113
23 Min.Ab 12

Ein Tod in der Model-Szene sorgt für Aufregung. Für die hübsche Neslian Demir kommt jede Hilfe zu spät - mit einer tödlichen Kopfverletzung liegt die junge Türkin in ihrem Wohnzimmer. War es ein tragischer Unfall oder doch brutaler Mord?

SAT.1
