Strafe muss sein

SAT.1Staffel 3Folge 21
Folge 21: Strafe muss sein

23 Min.Ab 12

Wenn der Beruf zum Verhängnis wird: Die Politesse Gertrud Biedermann wird angefahren und an einer Mauer zerquetscht. Die Ermittlungen sind nicht einfach: Politessen haben viele Feinde, und nahezu jeder hätte ein Motiv, die Welt von ihnen zu befreien ...

SAT.1
