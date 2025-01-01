Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 22: Endstation Besenkammer
23 Min.Ab 12
Die Befriedigung gesucht - den Tod gefunden. Die Besenkammer eines Bordells wird für den Geschäftsmann Hans Grundmann zum Sarg: Mit mehreren Messerstichen in der Brust wird er tot aufgefunden. Die Kommissare auf Tätersuche zwischen Lust und Last ...
