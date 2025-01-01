Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Totgeschwiegen

SAT.1Staffel 3Folge 23
Totgeschwiegen

TotgeschwiegenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 23: Totgeschwiegen

23 Min.Ab 12

Aus heiterem Himmel wird der Tierarzt Dr. Viktor Groß auf offener Straße brutal zusammengeschlagen. Nur mit viel Kraft gelingt es der Polizei, den Angreifer zu bändigen. Spontane Gewalttat oder bewusster Racheakt? Die Kommissare entdecken ein unfassbares Familiendrama ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen