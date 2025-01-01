Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 29: Auf der Flucht
23 Min.Ab 12
Er ist eine tickende Zeitbombe, und keiner kann ihn aufhalten: Justus Jahn, zweifacher Frauenmörder, ist aus der Psychiatrie ausgebrochen - eine junge Joggerin wird seitdem vermisst. Können die Kommissare den unberechenbaren Mann stoppen, bevor es weitere Opfer gibt? Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1