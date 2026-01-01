Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 31: Jeder Schuss ein Treffer
23 Min.Ab 12
Mord nach Drehbuch: Auf die Stuntfrau Franka Doepner sollte nur mit einer Platzpatrone geschossen werden. Doch plötzlich liegt die 27-Jährige tödlich getroffen auf dem Boden. Fahrlässigkeit oder geplanter Mord?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
