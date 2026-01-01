Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Blutrote Hochzeit

SAT.1Staffel 3Folge 34
Blutrote Hochzeit

Blutrote HochzeitJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 34: Blutrote Hochzeit

23 Min.Ab 12

Tod am Hochzeitstag: Der schönste Tag im Leben von Janina Kleuver wird zugleich ihr letzter. Kurz vor der Trauung wird die 25-Jährige im Haus ihrer Mutter erstochen. Wer hatte ein Interesse daran, das junge Glück zu zerstören?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen