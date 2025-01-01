Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krieg der Zwerge

SAT.1Staffel 3Folge 35
Krieg der Zwerge

Folge 35: Krieg der Zwerge

23 Min.Ab 12

Geköpfte Gartenzwerge, gedemütigte Nachbarn und der Kampf um die Vorherrschaft im Gänseweg: Mit einer klaffenden Kopfwunde liegt Hartmut Kenig tot in seinem Vorgarten. Ist das das Ende eines jahrelangen Nachbarschaftsstreits?

SAT.1
