Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 46: Das Lustcamp
23 Min.Ab 12
Er war jung, schön - und käuflich. Der Callboy Marco Hastler liegt halbnackt und erschlagen in der Nähe eines Campingplatzes. Die eingeschworene Campinggemeinde steht Kopf: Wem war der sexy Adonis ein Dorn im Auge?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1