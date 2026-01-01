Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 48: Die Leiche am Fluss
23 Min.Ab 12
Die Zukunft lag ihr zu Füßen, doch ihren 22. Geburtstag wird sie nie erleben: Die Chemiestudentin Anna Bergmann liegt tot am Ufer der Ruhr. Die Kommissare suchen den Mörder und stoßen auf Unfassbares ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1