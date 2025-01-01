Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das letzte Geheimnis

SAT.1Staffel 3Folge 50
Das letzte Geheimnis

Das letzte GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 50: Das letzte Geheimnis

23 Min.Ab 12

Blutbad in der Vorstadt: Seine gesamte Familie findet Patrick Oppelsdorf erschossen im Haus seiner Eltern. Doch hat der junge Mann das Massaker wirklich nur entdeckt? Die Kommissare ermitteln in einer Welt aus vermeintlicher Idylle und bitteren Intrigen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen