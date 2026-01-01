Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Überrollt

SAT.1Staffel 3Folge 52
Überrollt

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 52: Überrollt

23 Min.Ab 12

Der leblose Körper des Gebrauchtwagenhändlers Uwe Kretzer wird im Straßengraben aufgefunden. Da am Fundort der Leiche nichts auf einen Verkehrsunfall hindeutet, nehmen die Kommissare die Ermittlungen auf. Was hatte der Mann hier zu suchen und warum musste er sterben?

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

