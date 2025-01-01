Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mord oeuvre

SAT.1Staffel 3Folge 59
Folge 59: Mord oeuvre

23 Min.Ab 12

Statt Nachtisch eine Kugel in den Kopf: Der 38-jährige Koch Marc Oberhausen wird in seiner Restaurantküche erschossen. Die Kommissare ermitteln zwischen Créme brulée und dunklen Geheimnissen, bis sie endlich auf den abgebrühten Mörder stoßen...

