Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 60: Der Schlächter
23 Min.Ab 12
Zwischen Rinderhälften und Schweinemett findet die Putzfrau einen abgetrennten Finger und einen Ehering. Wird die Spur des Grauens zu weiteren Körperteilen führen? Die Kommissare zwischen kaltem Fleisch und heißen Gefühlen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1